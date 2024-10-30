تفاصيل مثيرة بحادثة شرطي المرور في الجادرية (فيديو)

2024-10-30 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، تفاصيل مصرع منتسب بالمرور بحادث دهس في منطقة الجادرية ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الشرطي سائق الدراجة النارية صدم مواطنا مدنيا كان يعبر الشارع بمنطقة الجادرية"، مشيرا إلى ان " الشرطي فقد السيطرة على دراجته وتجاوز بها الى الطريق المجاور حيث دهسته عجلة مارة في ذلك الطريق".

وأضاف ان "سائق العجلة هي امرأة حيث هربت من مكان الحادث قبل ان يتم القاء القبض عليها ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة".

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق، اليوم الأربعاء (30 ، بمصرع منتسب بالمرور نتيجة تعرضه لحادث دهس في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "منتسبا بالمرور لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من عجلة مدنية كانت مسرعة بالقرب من فندق بابل في الجادرية بالعاصمة".







