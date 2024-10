"أروقة الفساد".. كيف تهدر مؤسسات حكومية في العراق المال العام وتعيق التنمية؟

2024-10-30 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىتشهد المؤسسات الحكومية في العراق، مثل هيئة الكمارك العامة ووزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مستويات مرتفعة من الفساد الذي يؤدي إلى هدر المال العام وإضعاف الثقة في الدولة. وتتعدد أساليب الفساد في هذه الهيئات، بدءًا من الرشوة والمحسوبية، وصولًا إلى سوء الإدارة واستغلال النفوذ. ويسهم الفساد في تفشي التهريب، حيث يتم تجاوز القوانين والتشريعات لضمان […]

