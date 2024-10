قانون العفو العام.. هل يتحول إلى سراب في ظل الصراعات السياسية؟

2024-10-30 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىيرجح مراقبون أن قانون العفو العام لن يرى النور خلال الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، نظرًا للانقسامات السياسية والخلافات حول مواده وبنوده. ورغم الضغوط المستمرة لإقراره، تشير التوقعات إلى أنه حتى في حال تمريره، فإن الاستفادة منه ستقتصر على عدد محدود من المحكومين، نتيجة لشروطه المشددة واستثناءاته الواسعة. وهذه التحفظات والقيود تزيد من احتمالات تأجيل […]

