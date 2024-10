الدولار يعود إلى الـ 149 الف دينار عراقي بعد ان ظل في الخمسينات لأسابيع

2024-10-30 15:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي إنخفاضا أمام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل. وتراجعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 150.750 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 151.000 دينار لكل 100 دولار. وإنخفضت أسعار البيع في محال …

