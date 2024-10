2024-10-30 15:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 150,750 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 151,000 دينار لكل 100 دولار. اما سعر بيع الدولار في صيرفات بغداد بلغ 151,750 دينار، فيما سجل …

