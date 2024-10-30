2024-10-30 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، الاجتماع الدوري للجنة العليا للاستثمار والإعمار، تم فيه استعراض المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية، كما جرت مناقشة أهم الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها.

وقال بيان لمكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم"، إن" اللجنة اقرّت خلال الاجتماع عدداً من مشاريع الاستثمار والإعمار، بينها مجموعة من المشاريع السكنية لشرائح مختلفة من المواطنين، ومشاريع صناعية وخدمية، كما جرت الموافقة على إنشاء مدينة القدرة الترفيهية الخدمية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان" بأن تعمل اللجنة على إعداد جرد شامل لكل القرارات السابقة التي أصدرتها، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية التي أحيلت إليها المشاريع المصادق عليها.