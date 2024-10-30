وزير الطاقة اللبناني يكشف تطورات جديدة حول اتفاقية الوقود مع العراق

2024-10-30 16:00:06 - المصدر: الطاقة

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن ثمة أضرارًا كبيرة أصابت البنى التحتية للكهرباء بسبب العدوان الإسرائيلي على بلاده، لا سيما مع تزايد أعداد النازحين من الجنوب والبقاع إلى المناطق الشمالية وبيروت وجبل لبنان. ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سجّل قطاع الطاقة في لبنان خسائر كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغت نحو 320 مليون …

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