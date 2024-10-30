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العراق يترقب اكتشافًا نفطيًا ضخمًا على يد شركة صينية

العراق يترقب اكتشافًا نفطيًا ضخمًا على يد شركة صينية
العراق يترقب اكتشافًا نفطيًا ضخمًا على يد شركة صينية
2024-10-30 16:00:06 - المصدر: الطاقة

يترقب العراق اكتشافًا نفطيًا ضخمًا خلال المدة المقبلة، بعد توقيعه مطلع الأسبوع الجاري العقود النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي جرت في مايو/أيار الماضي. وأعلنت شركة سينوك (CNOOC) الصينية توقيع عقد للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 مع شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة للتنقيب عن النفط والغاز. وتمتد الرقعة الاستكشافية رقم 7، …

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العراق يترقب اكتشافًا نفطيًا ضخمًا على يد شركة صينية

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