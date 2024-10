التحول غير المخطط: قرار العراق بالاعتماد على محطات الغاز يهدد مستقبل الطاقة!

2024-10-30 16:00:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، قرر العراق التحول بشكل واسع نحو استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتشغيل محطات الكهرباء، دون وضع تخطيط استراتيجي واضح ومدروس. وهذا القرار جاء في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة التي يعاني منها البلد، وسط نقص حاد في إمدادات الكهرباء واعتماد مفرط على الوقود التقليدي. وبرغم أهمية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة […]

