السجن ست سنوات بحق ضابط شرطة لتلقيه رشوة من احد المحامين

2024-10-30 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، (30 تشرين الأول 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط شرطة عن جريمة تلقيه رشوة من احد المحامين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق ضابط شرطة في مكافحة اجرام الصويرة بعد تلقيه رشوة من المشتكي الذي يعمل محامي لغلق دعوى تعود لاحد موكليه".

وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".



