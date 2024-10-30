جنايات واسط: السجن 6 سنوات بحق ضابط لقيامه بأخذ رشوة مقابل غلق دعوى

2024-10-30 16:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط شرطة عن جريمة تلقيه رشوة من أحد المحامين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق ضابط شرطة في مكافحة إجرام الصويرة بعد تلقيه رشوة من المشتكي الذي يعمل محاميا لغلق دعوى تعود لأحد موكليه".وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".