المجلس الأعلى يدين استهداف منزل السيد القبانجي

2024-10-30 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأدان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأربعاء، استهداف منزل عضو هيئة قيادة المجلس السيد صدر الدين القبانجي.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف منزل أمام جمعة النجف الأشرف سماحة السيد صدر الدين القبانجي، حيث إن هذا العمل الخبيث يُعد استهدافاً للرموز الدينية والشخصيات المتصدية يعيد للذاكرة صفحة العصابات الاجرامية وتهديدها لحياة ومصالح أبناء شعبنا، ويزعزع امن المجتمع واستقراره، وينتهك خصوصية المحافظة كونها مركزاً للحوزات الدينية ومكاتب مراجع الدين العظام وقِبلة المسلمين في العالم اجمع لنيل العلوم والمعارف الدينية والتبرك بمجاورة وزيارة أمير المؤمنين عليه السلام".وأضاف، أننا "نطالب الحكومة المحلية لمحافظة النجف الأشرف، ان تتابع الموضوع بجدية عالية وتُحكم سيطرة القانون من أجل سلامة أهل المحافظة واستقرارهم، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تضامن واستنكر وتواصل للاطمئنان على سلامة عضو هيئة قيادة المجلس الأعلى سماحة السيد القبانجي، من شخصيات علمية وعشائرية واجتماعية ورسمية".