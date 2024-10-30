2024-10-30 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، أن الانتخابات كانت مهمة جداً لإقليم كردستان بكل المعايير.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، بعد ظهر اليوم رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأعضاء مجلس المفوضين وفرق المفوضية التي أشرفت على انتخابات برلمان كردستان وإدارتها بنجاح".وأعرب بارزاني -بحسب البيان- عن "شكره وتقديره لجهود المفوضية ولدعم وتعاون رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية والسلطة القضائية العراقية"، مثنياً على "خدماتهم وجهودهم في إدارة وإنجاح الانتخابات وعمليات التصويت".وأكد أن "هذه الانتخابات كانت مهمة جداً لإقليم كردستان بكل المعايير"، مبينا أن "نجاح العملية الانتخابية جاء نتيجة دور والتزام وتفاني وتعاون المفوضية مع جميع الجهات ذات الصلة في إقليم كردستان"، مثنيا عليهم "بحرارة آملاً الموفقية والنجاح لهم".من جانبهم، هنأ رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب كردستان على "نجاح الانتخابات"، معبرين عن "اعتزازهم بنجاحها ومشيرين إلى أن العملية بدءاً من الحملات الانتخابية وحتى نهاية التصويت كانت عملية ناجحة جرت بسلاسة، وفي سابقة تسجل للمرة الأولى في العراق وإقليم كردستان لن يسجل على الانتخابات أي طعن من الدرجة الحمراء".