نيجيرفان بارزاني: المعارضة عامل مساعدة للحكومة والمشاركة الواسعة للناخبين تضعنا أمام امتحان كبير

2024-10-30 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، على أنوجود المعارضة في أي نظام سياسي لا يعني أنهم أعداء بل قد يكونوا عامل مساعدةللحكومة، فيما شدد على أن المشاركة الواسعة للناخبين الكورد في انتخابات برلمانالإقليم تضع جميع الأطراف السياسية أمام امتحان كبير.

وقالبارزاني في كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "ميري"،حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وجود المعارضة في أي نظام سياسي يمكن أن يكونمساعد لرقابة الحكومة ومتابعة أدائها، ونحن ننظر للموضوع بهذه الطريقةحيث تتوجه بعض الأحزاب إلى الحكومة وتوجه بعضها الآخر إلى المعارضة ولكن هؤلاءليسوا أعداء بل هي منافسة سياسية وهو أمر طبيعي للغاية".

وأضاف"أنا أعتقد أن الأطراف السياسية جميعها أمام امتحان كبير جداً حيث أن 72% منالمواطنين الكورد شاركوا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان وهذه رسالة مفادهاأننا منحنا الثقة للقوى السياسية وأنتم يجب أن تكونوا بمستوى هذه الثقة".

وتابعبارزاني "‏أعتقد أن هذه الانتخابات كانت من أنزه العمليات الانتخابية في إقليمكوردستان والآن جاء وقت جلوس الأطراف السياسية سوية لتشكيل الحكومة".

يتبع