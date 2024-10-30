التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دوري النجوم

2024-10-30 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتعادل فريقا الكرخ والجوية ، اليوم الأربعاء ، بهدف لمثله في المباراة التي جرت في ملعب الساحر أحمد راضي ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق .وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن فريق الكرخ تعادل مع فريق القوة الجوية ، مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق والتي استضافها ملعب الساحر احمد راضي .وأضاف، أن المباراة التي شهدت إضاعة ركلتي جزاء من كلا الفريقين خلال الشوط الأول ، انتهت بالتعادل الإيجابي بعد ان سجل كل منهما هدفا في مرمى الاخر في الشوط الثاني ، بادر القوة الجوية بالتقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها اللاعب علي عباس بنجاح في الدقيقة 74 ، فيما سجل التعادل للكرخ عن طريق مصعب جمال في الدقيقة 79 .