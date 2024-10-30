اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دوري النجوم

التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دوري النجوم

التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دوري النجوم
التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دوري النجوم
2024-10-30 18:05:02 - المصدر: واع
بغداد-واع 
تعادل فريقا الكرخ والجوية ، اليوم الأربعاء ، بهدف لمثله في المباراة التي جرت في ملعب الساحر أحمد راضي ضمن الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق . 
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، بأن فريق الكرخ تعادل مع فريق القوة الجوية ، مساء اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق والتي استضافها ملعب الساحر احمد راضي . 
وأضاف، أن المباراة التي شهدت إضاعة ركلتي جزاء من كلا الفريقين خلال الشوط الأول ، انتهت بالتعادل الإيجابي بعد ان سجل كل منهما هدفا في مرمى الاخر في الشوط الثاني ، بادر القوة الجوية  بالتقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها اللاعب علي عباس بنجاح في الدقيقة 74 ، فيما سجل التعادل للكرخ عن طريق مصعب جمال في الدقيقة 79 .

واصل المتابعة على واع