اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواععامة › النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب شقلاوة في أربيل

النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب شقلاوة في أربيل

النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب شقلاوة في أربيل
النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب شقلاوة في أربيل
2024-10-30 18:10:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة النقل - الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية، ‎تبعد 25 كم عن شقلاوة في محافظة أربيل.
وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهزة سجلت في تمام الساعة ‎04:11:22 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3.1) درجة".
وأضاف البيان، أنه "لم يثبت الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة".

واصل المتابعة على واع