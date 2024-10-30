النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب شقلاوة في أربيل

2024-10-30 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل - الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل حدوث هزة أرضية، ‎تبعد 25 كم عن شقلاوة في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهزة سجلت في تمام الساعة ‎04:11:22 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3.1) درجة".وأضاف البيان، أنه "لم يثبت الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة".