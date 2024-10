2024-10-30 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة بين العراق وحلف الناتو لبحث التعاون المشترك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس، حيث جرى بحث سبل التعاون …

