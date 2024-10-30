2024-10-30 19:27:04 - المصدر: ايشان

كشفت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7. وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أفريكا هولدنغ، وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية، حصصا بنسبة 100 بالمئة وستعمل مشغلا للرقعة 7 التي تبلغ […]

ظهرت المقالة بمساحة 6300 كم مربع.. مؤسسة صينية توقع عقداً لتطوير رقعة نفطية عراقية أولاً على ايشان.



