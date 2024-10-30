2024-10-30 19:27:04 - المصدر: ايشان

تبرأت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، من رائحة الكبيرة التي اجتاحت سماء العاصمة بغداد، فيما حذرت من نتائج لا يحمد عقباها. وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تدوينة عبر “فيسبوك”، تابعتها منصة “إيشان”، إن “ما حصل اليوم من عودة لتأثير سحابة الضباب الدخاني في سماء بغداد من جديد يؤكد على ان التراخي او التهاون في […]

ظهرت المقالة بعد تجددها.. البيئة تتبرأ من انتشار رائحة الكبريت وتحذر من نتائج لا يحمد عقباها أولاً على ايشان.



