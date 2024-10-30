2024-10-30 19:27:04 - المصدر: ايشان

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، شرطاً لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في وقت تتكدس فيه جثث الأطفال والنساء في لبنان وغزة تحت أنقاض العدوان الوحشي المستمر. واستبعدت السعودية الأربعاء تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية، وتعهدت في الوقت نفسه بتجييش الرأي العام الدولي ضد ممارسات الاحتلال […]

ظهرت المقالة بينما تتكدس جثث الأطفال والنساء.. السعودية تعلن بقاءها ضمن دائرة المطبعين أولاً على ايشان.



