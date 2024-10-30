في تقرير جديد.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%
2024-10-30 19:55:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4% خلال العام المقبل، فيما أكد أنه أجرى مسوحا استقصائية في مختلف بلدان المنطقة من ضمنها العراق.
وجاء في تقرير للصندوق اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " العراق جاء في مراتب متقدمة عربياً بنمو اقتصادي متوقع بلغ 4 % متفوقا على المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والأردن وقطر".
توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4% خلال العام المقبل، فيما أكد أنه أجرى مسوحا استقصائية في مختلف بلدان المنطقة من ضمنها العراق.
وجاء في تقرير للصندوق اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " العراق جاء في مراتب متقدمة عربياً بنمو اقتصادي متوقع بلغ 4 % متفوقا على المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والأردن وقطر".