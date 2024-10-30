2024-10-30 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، (30 تشرين الأول 2024)، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان".

وذكر بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري)، بأربيل، أن "تعامل بغداد مع إقليم كوردستان ليس تعاملاً اتحادياً بل هو مركزي للغاية، حيث أننا نقول إنه اتحادي كنظام ولكن على أرض الواقع ليس اتحادياً أبداً".

وأضاف "تحدثت عن هذا الأمر مع الأخوة في بغداد بكل صراحة وقلت لهم إن ‏العراق إذا كان يريد الاستقرار فيجب إدارته بالتوافق، وهذا هو مفتاح حلّ المشاكل بين أربيل وبغداد".



