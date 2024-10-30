انتحار ضابط عراقي رفيع داخل مقبرة

2024-10-30 21:05:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار ضابط في الجيشالعراقي، داخل مقبرة شمال شرقي المحافظة.

وأخبرالمصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة نقيب في الدفاع الجوي بالجيشالعراقي تولد 1992 من سكنة قضاء خانقين، أقدم مساء اليوم، على الانتحار بإطلاقالنار على نفسه، داخل مقبرة (التجنيد) في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقيديالى".

وأضافالمصدر، أن "حادث الانتحار ما يزال غامضاً"، مشيراً إلى أن "دورياتمن قسم شرطة جلولاء بصحبة الأدلة الجنائية وتم نقله إلى مستشفى جلولاء لكنه فارقالحياة قبل وصوله المستشفى".