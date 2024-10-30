صاحب المرتبة الثالثة يحرج الخصوم.. الجيل الجديد يضع "أولاد العم" على مقصلة أشرس المنافسين

2024-10-30 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن مطالبة حراك الجيل الجديد بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات".

وأوضح، أن "بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان. ووفقا لتلك النتائج، فقد وحصل حراك الجيل الجديد على ثمانية مقاعد في محافظة السليمانية، بينما حقق في محافظة دهوك مقعدين، وحظي بخمسة مقاعد في أربيل.

مصدر مطلع، كشف، عن إجراءات مرحلة ما بعد اعلان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إنه "بموجب قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، فإنه بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية وحسمها، سيصادق مجلس المفوضين على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان".

وأضاف: "وبعد ذلك، سيُصدر مرسوم إقليمي بدعوة البرلمان الجديد لعقد جلسة انعقاده الأولى"، مؤكدا انه "ستُعقد هذه الجلسة خلال عشرة أيام من صدور المرسوم".

وتابع: وفي حالة عدم صدور هذا المرسوم، سينعقد البرلمان تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.