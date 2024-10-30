وريثة "لوريال" تحافظ على صدارة قائمة أغنى نساء العالم للعام الرابع

2024-10-30 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت قائمة "فوربس" لأثرياء العالم بأن وريثة شركة"لوريال" لمستحضرات التجميل، فرانسواز بيتنكور مايرز، حافظت على صدارة أغنىنساء في العالم بثروة تقارب الـ100 مليار دولار، للعام الرابع على التوالي.

وتنبعغالبية ثروة السيدة البالغة من العمر 70 عاماً، والتي تقدر بنحو 99.5 مليار دولار،في حصة تبلغ نحو 35% في مجموعة "لوريال" الفرنسية العملاقة للتجميلوالتي تمتلكها مع زوجها وولديها.

وتشغل مايرز منصب نائبة رئيس الشركة وعضو في مجلسإدارة "لوريال" منذ العام 1997. وقد أصبحت أكثر ثراءً هذا العام بـ19مليار دولار بعد أن ارتفع سعر سهم لوريال بنسبة 20%، مما يجعلها الرابح الأكبر، منحيث القيمة الدولارية، لأي امرأة.

ضمنقائمة "فوربس" لمليارديرات العالم هذا العام، تقترب السيدة الفرنسية مننادي أصحاب الـ100 مليار دولار والذي يضم 14 عضواً، أي على بعد نصف مليار دولار منالانضمام إلى فئة النخبة نفسها.

يشارإلى أن حفيدة مؤسس لوريال يوجين شويلر، الرجل الباريسي الذي كان وراء اختراع صبغةالشعر الآمنة الاستخدام، ظهرت لأول مرة في تصنيف "فوربس" لأغنى أغنياءالعالم في العام 2018، وكانت تقدر ثروتها في ذلك الحين بنحو 42.2 مليار دولار بعدوفاة والدتها، ليليان بيتنكور، في العام 2017. ومنذ ظهورها لأول مرة، ارتفع سعرسهم الشركة بنسبة 150% وتضاعفت ثروتها.

وتعد"لوريال" واحدة من أكبر شركات مستحضرات التجميل والجمال في العالم، حيثبلغت إيراداتها 44 مليار دولار، نحو 41 مليار يورو في العام 2023 من بين ثلاثينعلامة تجارية.

الشركةالتي يبلغ عمرها 115 عاماً تأثرت من خلال عمليات الاستحواذ والإعلانات العصرية. فيالصيف الماضي، أكملت "لوريال" عملية الاستحواذ على علامة التجميلالأسترالية "إيسوب" في صفقة قدرت قيمة العلامة التجارية بمبلغ 2.5 ملياردولار، إضافة إلى فئة التجميل الفاخرة، والتي تشمل علامات تجارية مثل "إيفسان لوران" و"أرماني بيوتي". تم اختيار كيندال جينر أيضاً كوجهعالمي للعلامة التجارية في تموز/ يوليو الماضي، وهي أحدث إضافة إلى قائمة السفراءالمرصعة بالنجوم والتي تضم فيولا ديفيس وكيت وينسلت.

وعلىالرغم من سيطرتها على مثل هذه الإمبراطورية رفيعة المستوى، إلا أن بيتينكورت مايرزتتجنب الأضواء. لقد تم وصفها بأنها غير واضحة وأكاديمية أكثر من كونها اجتماعية.ويقال إنها تعزف على البيانو لعدة ساعات في اليوم، وقد ألفت كتابين، أحدهما يحتويعلى شرح للكتاب المقدس والآخر عن الآلهة اليونانية.

ومنذانضمامها إلى قائمة "فوربس" للمليارديرات في العالم، واصلت بيتينكورتمايرز توسيع ثروتها. وهي تترأس الشركة العائلية القابضة TéthysInvest،والتي دعمت من خلالها العديد من المشاريع، بما في ذلك شركة Elsan لتشغيل المستشفياتالفرنسية الخاصة.

وتشغلأغنى امرأة في العالم، المقيمة في باريس، منصب رئيسة مؤسسة بيتنكور شويلر التابعةلعائلتها، والتي تشجع التقدم الفرنسي في العلوم والفنون، وتقدم الأموال والجوائزللمشاريع المتعلقة بالتقدم الاجتماعي.