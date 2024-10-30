إصابة امرأة واثنين من اطفالها إثر حريق التهم أجزاء من منزلهم في ديالى

2024-10-30 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بإصابة امرأة واثنين من اطفالها بجروح إثر حريق التهم أجزاء من منزلهم في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة واثنين من أطفالها أصيبوا بجروح إثر حريق التهم أجزاء من منزلهم في زقاق سكني شرق قضاء المقدادية 40 كيلومتر شمال شرق بعقوبة".

وأضافت أنه "تم إنقاذهم ونقلهم إلى ردهات الطوارئ في مستشفى المقدادية العام لتلقي العلاج"، مشيرة الى أن "الدفاع المدني نجح في إخماد الحريق".



