ديالى تسجل حالتي انتحار احدهما لضابط في الجيش

2024-10-30 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، (30 تشرين الأول 2024)، بتسجيل حالتي انتحار في محافظة ديالى اليوم.

وذكر المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحالة الأولى كانت لضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي قرب مقبرة ناحية جلولاء، 70 كم شمال شرق بعقوبة، في ظروف غامضة".

وأضاف "تم تشكيل فريق للتحقيق ومعرفة دوافع انتحار الضابط".

وأشار الى ان الحالة الأخرى "كانت لشاب مراهق عمره 16 سنة في منطقة التحويلة قرب قضاء الخالص، 20 كم شمال بعقوبة، لأسباب غير معروفة".

يُذكر أن محافظة ديالى سجلت خلال العام الجار 2024 أكثر من 50 محاولة انتحار، انتهى نصفها بوفاة المنتحرين، وهم من كلا الجنسين، حيث يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة نسبة 70% منهم.