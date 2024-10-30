2024-10-30 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الاربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن عدداً من عناصر المقاومة سقطوا شهداء في معركة الجنوب اللبناني.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "مقاومة الكيان المحتل شرف ولا نخفي دعمنا للمقاومة اللبنانية في مواجهة أرتال الكيان في القرى الحدودية بالجنوب من اجل دحره واحباط كل الاجندة التي يراد تحقيقها من خلال ماكنة الرصاص".

وأضاف أن "الفصائل العراقية قدمت ثلة من مجاهديها في معركة الجنوب اللبناني في الايام الماضية"، مؤكدا، أن "هؤلاء لديهم أيمان راسخ في مواجهة المحتل ودعم المقاومة اللبنانية"، لافتا الى أن "الفصائل العراقية لم تدخل بثقلها في المعركة ومن انخرطوا هم مجاهدون موجودون قرب ساحات المعركة ورفعوا السلاح وساندوا اشقاءهم في القرى الجنوبية".

وأشار الى أنه "ليس لديه احصائية بعدد الشهداء ولكن الاهم أن شرف المواجهة نالها هؤلاء ولم يتراجعوا وكانت لهم صولات في مواجهة المحتل".

ويخوض الطرفان - إسرائيل وحزب الله - حربهما بعقليتين مختلفتين كليا، ويعود ذلك الى طبيعة كل منهما والى الادوات التي يمتلكها والى العقيدة الخاصة بكل منهما، وللمصادفة، وفق ما يرى مختصون، أن كلا الطرفين تقودهما ايديولوجيا دينية تشكل عصب الاستقطاب لديه.

حتى الآن، هي حرب بين حزب الله وحده وبين اسرائيل من جهة أخرى، ويرجح مراقبون أنها ستبقى هكذا حتى تفرض الوقائع الميدانية والمجازر اليومية والجهود الدبلوماسية تسوية ما يخرج الطرفان منها وليعلن كل طرف انتصاره.