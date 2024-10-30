ألمانيا: عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع

2024-10-30 22:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم عادت في تشرين الأول الجاري إلى الارتفاع بعد انخفاضها في أيلول الذي سبقه.وذكر المكتب الحكومي في تقرير أن نسبة غلاء الأسعار سجلت في تشرين الأول الجاري ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة، وذلك بعد أن كانت قد وصلت في سبتمبر إلى 6.1 بالمئة".وقال: إن "المواد الغذائية سجلت في تشرين الأول الجاري ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمئة فيما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا بنسبة 5.5 بالمئة.يذكر أن نسبة التضخم بدأت بالارتفاع بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في شباط عام 2022 ووصلت في بعض الأشهر إلى قرابة 10 بالمئة لكنها عادت ابتداء من العام الحالي للانخفاض.