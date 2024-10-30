2024-10-30 22:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي رياض نصيف القريشي، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، نطاق تأثير موجة الأمطار القادمة، مبيناً أنها ستبدأ منتصب الليلة.

وقال القريشي في منشور على موقع (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "نطاق تأثير الأمطار سيبدأ من بعد منتصف هذه الليلة عبر زخات رعدية متفرقة تشمل مناطق جنوب وأجزاء من وسط البلاد حيث تزداد فرص الامطار تدريجيا حتى منتصف نهار الغد".

وأضاف أن "حالة عدم الاستقرار الجوي تمتد حتى يوم الأحد القادم ولا يستبعد من غزارة الأمطار في بعض المناطق"، لافتاً الى أن "حركة الضغوط على مستوى 500 هكتوباسكال خلال الأيام المقبلة".