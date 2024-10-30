ألمانيا تؤكد استمرارها بمساعدة إقليم كوردستان والعراق حتى نهاية العام الحالي

2024-10-30 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت وزيرة الدولة في وزارة الدفاع الألمانية سيمتي مويلر، يوم الأربعاء،استمرار بلادها بمساعدة قوات البيشمركة واستمرار مهمة الجيش الألماني في إقليمكوردستان والعراق حتى نهاية العام الحالي.

وجاءفي بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفريق الرفيع في الوزارة وخلالاجتماعه مع فريق رفيع دبلوماسي وعسكري ألماني، رحب بقرار البرلمان والحكومة الألمانيةلتمديد بقاء قواتها في إقليم كوردستان.

وأشارالبيان إلى أنه تم في اللقاء تسليط الضوء على دور وتأثير المستشارين العسكريينالألمان في تعزيز وإنجاح عملية الإصلاح واستمرار تعاون وتنسيق القوات الألمانية معقوات البيشمركة.

وأضافالبيان أن البرلمانية الألمانية ووزيرة الدولة في وزارة الدفاع الألمانية أبلغتوزارة البيشمركة أنهم سيستمرون في مساعدة قوات البيشمركة، لافتة إلى أنه تقرر فياجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي الألماني في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استمرار مهمةالجيش الألماني في إقليم كوردستان والعراق حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل،كما أشادت مولر بجهود وزارة البيشمركة في تطوير عملية الإصلاح وإعادة تنظيمالقوات.