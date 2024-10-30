التعادل ينهي ديربي كوردستان في ختام الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

2024-10-30 22:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انتهت مباراة ديربي كوردستان بين ‏فريقيّ زاخو ضيفه دهوك، مساء اليومالأربعاء، بالتعادل الإيجابي في ختام منافسات الجولة الخامسة لدور نجوم العراقلكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب زاخو عند الساعة 7:45 مساء وانتهت نتيجة 2-2.

وانتهىالشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل لدهوك، سجل هدفي زاخو أمجد عطوان منركلتي جزاء بالدقيقة 35، و45+3.

وفيالشوط الثاني سيطر دهوك على مجريات المباراة ليسجل هدف التقليص في الدقيقة 71 عنطريق بيتر كوركيس، واستطاع باشينغ عبد الله التسجيل لدهوك في الدقيقة 82.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وحيدر عبد الحسين مساعد أول، وكرارعبد الكريم مساعد ثاني، ومحمد كامل زغير حكماً رابعاً، ويوسفسعيد حكم "VAR".