2024-10-30 22:45:05 - المصدر: ايشان

بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب المباشرة بين حزب الله والكيان الصهيوني، إثر تسبب صواريخ درع الجنوب ومسيراته بإجلاء سكان شمالي الأراضي المحتلة، وصلت حكومة “غدة الشرق” المتطرفة إلى نقطة العودة للمفاوضات، قبيل الموافقة مرغمة على تسوية في لبنان. وبحسب إعلام الكيان الصهيوني، فإن كبار المسؤولين في حكومة المتطرف نتنياهو، قد أجرت أمس الثلاثاء […]

ظهرت المقالة صواريخ درع الجنوب ومسيراته ترغم نتنياهو على الرضوخ إلى التسوية في لبنان أولاً على ايشان.



