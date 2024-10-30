فيضانات عارمة في إسبانيا تؤدي بحياة عشرات الأشخاص

2024-10-30 22:45:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اسبانيا

أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.

وتسببت العواصف المستمرة التي بدأت منذ أمس الثلاثاء في فيضانات في مناطق واسعة من جنوب وشرق إسبانيا، وتحديدا في المنطقة الشرقية من فالنسيا، إذ غمرت المياه مئات المنازل هناك، فيما تتواصل فرق الإنقاذ بمساعدة العديد من السكان المتضررين جراء الفيضانات العارمة.