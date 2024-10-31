2024-10-31 00:00:05 - المصدر: ايشان

فتح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، جبهة مع الحكومة بعد توجيهه اتهامات عدة لرئيسها محمد شياع السوداني، فيما تحدى القوى السياسية بتمرير خليفته في مجلس النواب من دون موافقته. وقال الحلبوسي في تصريح لبرنامج نصف دائرة الذي يقدمه الزميل هاني عبد الصاحب وتابعته منصة “إيشان”، إنه “لن يأتي أي رئيس للبرلمان من […]

ظهرت المقالة الحلبوسي يفتح جبهة مع الحكومة ويتحدى القوى السياسية بتمرير خليفته أولاً على ايشان.



