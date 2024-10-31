2024-10-31 00:00:05 - المصدر: ايشان

في خضم الصمود والبسالة التي يحققها حزب الله في الجنوب، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومناطق متفرقة من لبنان، صُدمت الولايات المتحدة بموقف مفاوضي الحزب الرافض للدخول في مفاوضات قبل وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من الآلة الوحشية التي يستخدمها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، إلا أبناء نصر الله قد قدموا درساً كبيراً […]

ظهرت المقالة بشروط الحزب.. توجه لإيقاف العدوان في غزة ولبنان خلال يومين أولاً على ايشان.



