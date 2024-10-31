أربيل.. اعتقال 3 سوريين متهمين بالسطو المسلح على محال تجارية وصيدليات

2024-10-31 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عناعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بالسطو المسلح على عدد من المحال التجارية والصيدلياتفي المدينة.

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها اعتقلت المتهمين الذين قاموابالعديد من عمليات السرقة لمحال تجارية وصيدليات، وهم من الجنسية السورية.

وأوضحالبيان أنه بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق تم اعتقال المتهمين الذين أقروابالتهم الموجهة إليهم، مبيناً أنهم استخدموا السلاح للتهديد أثناء ممارستهمالسرقة.

ولفتإلى أنه تم فتح تحقيق مع المتهمين وتقديمهم للقضاء استناداً إلى المادة 443 منقانون العقوبات العراقي.

وتابعالبيان أن شرطة أربيل تحذر الأشخاص الذين ينوون ارتكاب الجرائم من أنه يتوجب عليهمالتفكير في العقاب الذي ينتظرهم، لافتاً إلى أنه "لن يفلت أحد من سلطةالقانون والشرطة والقوات الأمنية".