2024-10-31 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بحصول توتر أمني بين أهالي إحدىالمناطق الشعبية والفوج التكتيكي بسبب حجز دراجات نارية، مشيراً إلى الأهالي قاموابرشق مكتب أحد النواب في المنطقة بالحجارة احتجاجاً على الممارسة الأمنية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بحصول مشاجرة بين أهالي منطقة(الكريعات) ومنتسبي الفوج التكتيكي الذي قام بحجز عدد من الدراجات النارية في المنطقةمما أدى إلى نشوب تشابك وتم إطلاق النار من قبل القوة الأمنية".

وأضاف"تم استدعاء فوج الطوارئ الأول وحضور آمر الفوج ومدير قسم شرطة الأعظمية والقوةالماسكة للأرض وهي فوج الطوارئ الأول"، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أيةإصابات بشرية.

وتابعالمصدر أن "عدداً من المواطنين تجمعوا بالقرب من مكتب النائب عباس حسين صالحالجبوري في (الكريعات) للتعبير عن احتجاجهم على تصرفات الفوج التكتيكي وحجز الدراجاتالنارية"، مبيناً أن "بعض المواطنين قاموا برشق مكتب النائب بالحجارة مادفع حراس المكتب إلى إطلاق النار في الهواء لتفرقة المواطنين".