2024-10-31 01:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر تعرضت قاعدة القوات الأميركية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، للقصف. وقال مصدر امني لـ”عراق اوبزيرفر”، ان “قاعدة القوات الأميركية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا، تعرضت اليوم الأربعاء، للقصف”. وهذا اليوم الثالث على التوالي الذي تتعرض فيه هذه القاعدة للقصف. …

The post استهداف قاعدة للقوات الامريكية في حقل العمر النفطي first appeared on Observer Iraq.