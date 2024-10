2024-10-31 01:18:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت هيئة الأنواء الجوية، تأثر العراق بحالة جوية ممطرة غير مستقرة بدءاً من الخميس وحتى الإثنين المقبل.

