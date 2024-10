2024-10-31 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن قرر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري والتيار الوطني الشيعي، طرد أي فرد من أنصاره "يحمل السلاح ضد العراقيين" داخل البلاد.وجاء ذلك بعد لقاء جمع الصدر في النجف مع رجل الدين صدر الدين القبانجي، الذي تعرض منزله فجر أمس لهجوم مسلح.ونقل صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في منشور على "تلغرام"، قوله: "كل […]

