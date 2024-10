2024-10-31 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

ديالى / محمود الجبوريأثار قرار مجلس ديالى بإقالة رئيسه عمر معن الكروي موجة من الجدل السياسي والشعبي، بعد شهرين فقط من تشكيل الحكومة المحلية.وعقد مجلس ديالى يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول جلسة رسمية بحضور 9 أعضاء من كتل «بدر» و«تقدم» و«استحقاق ديالى» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وصوّت على إقالة رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، فيما قاطعت […]

The post إقالة رئيس مجلس ديالى تثير جدلاً سياسياً وشعبياً appeared first on جريدة المدى.