الذكرى العاشرة لمجزرة البونمر.. جروح عميقة في النفوس ورسالة صمود

2024-10-31 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

الأنبار / محمد علياجتمع أهالي الشهداء وعدد من المسؤولين والناشطين وشيوخ العشائر لإحياء الذكرى العاشرة لمجزرة البونمر، إحدى أكثر الأحداث إيلامًا في تاريخ محافظة الأنبار، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شهيد على يد تنظيم داعش الإرهابي في قضاء هيت.لأول مرة، أُقيمت مراسم الاستذكار في مكان الجريمة تخليدًا لأرواح الشهداء، وتأكيدًا على مواصلة الصمود والتذكير […]

