ليفربول يجتاز برايتون ويونايتد يكتسح ليستر سيتي بكأس الرابطة

2024-10-31 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ نادي ليفربول الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ16 اليوم الأربعاء.وفرض المهاجم الهولندي كودي جاكبو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين لليفربول في الدقيقتين 46 و63، وأضاف زميله الكولومبي لويس دياز الثالث في الدقيقة 85، فيما أحرز سيمون ادينجرا وطارق لامبتي هدفي برايتون في الدقيقتين 81 و90.وتأهل إلى الدور ذاته مانشستر يونايتد باكتساحه ليستر سيتي بنتيجة 5-2 وأرسنال بفوزه على بريستون نورث إيند 3-0.كما حجز نيوكاسل مقعده في ربع نهائي كأس الرابطة بتغلبه على تشيلسي بهدفين دون رد.