إيران تعلن مقتل إرهابي مرتبط بإسرائيل واعتقال اثنين آخرين

2024-10-31 06:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

ضباط الشرطة الإيرانيون يقفون لفحص ملابس النساء وشعرهن أثناء حملة صارمة لفرض قواعد اللباس الإسلامي في غرب طهران، 22 أبريل 2007 (أ ف ب)

قُتل "إرهابي" مرتبط بإسرائيل على يد جهاز الاستخبارات في إيران واعتقل اثنان آخران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء، في سياق تزايد التوتر بين تل أبيب وطهران.

وقال التلفزيون الرسمي إن "جهاز الاستخبارات قتل أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للنظام الصهيوني واعتقلت اثنين من رفاقه"، مضيفاً أنه تم ضبط أسلحة.

وجرت العملية التي لم يتم الكشف عن تاريخها، في غرب إيران.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت إيران مراراً اعتقال عملاء تقول السلطات إنهم يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، من ضمنها إسرائيل.

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وأوضح التلفزيون أن الثلاثة "خططوا لدخول" إيران "من إقليم كردستان العراق" المجاور "لإثارة أعمال شغب"، من دون تقديم أي تفاصيل.

وفي يناير (كانون الثاني)، نفذت القوات الإيرانية ضربات في إقليم كردستان العراق، مؤكدة تدمير "مقر لجهاز الموساد الصهيوني".

وجعلت إيران، التي لا تعترف بدولة إسرائيل، من دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وشنت إسرائيل السبت هجوماً على إيران ضربت خلاله أهدافاً عسكرية رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).



