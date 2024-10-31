تعديل وزاري مرتقب في العراق.. ماذا يريد السوداني؟

2024-10-31 07:00:02 - المصدر: الحرة

تعديل وزاري في حكومة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني رغم تبقي عام واحد على انتهاء الولاية، لكنها مدة لم تمنع السوداني من التفكير في جدوى وأهمية التعديل المرتقب، وهذه المرة وأمام وزراءه أعلن نيته إجراء التعديل الوزاري مشيرا بمضمون كلامه إلى نجاحات في بعض القطاعات والمفاصل وإخفاقات في أخرى، ولعل ما يدلل على ذلك هو أنه بعد مضي عامين على توليه الحكم وصلت نسبة إنجاز البرنامج الحكومي إلى اثنين وستين في المئة، وهي نسبة يختلف في النظر إليها مراقبون ويختلفون كذلك في تصنيفها ما إذا كانت جيدة، أم تحتاج إلى مزيد من العمل وهو ما يمكن أن يتم من خلال استبدال وزير بآخر.