الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة في 7 أشهر

2024-10-31 08:40:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تقريرا للتضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بستة في المئة خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولارا.

وتترقب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف الذي سيصدر غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96 بالمئة أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 33.68 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1141.00 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.