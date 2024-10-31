هاري كاين يعلق على مستقبله

2024-10-31 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تحدث مهاجم بايرن ميونيخ، هاري كاين، عن احتمالية عودته للدوري الإنكليزي الممتاز في المستقبل، معبرًا في الوقت نفسه عن سعادته باللعب في صفوف العملاق الألماني.

وقال كاين في تصريح صحفي : "أنا أستمتع حقًا في بايرن. أتعلم اللغة الألمانية وأحضر درسين في الأسبوع مع معلم جيد، إنه أمر صعب، لكن أتمنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة، وأن أتمكن من التحدث قليلاً بالألمانية قريبًا".

وعند سؤاله عن إمكانية العودة للدوري الإنكليزي في المستقبل، أشار كاين إلى أنه لا يستبعد الفكرة قائلاً: "ربما في يوم من الأيام".

وانضم كاين إلى البايرن في الصيف الماضي قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.