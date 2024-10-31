رقم مميز لفراتسي بالدوريات الكبرى

2024-10-31 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

واصل ديفيد فراتسي، نجم وسط إنتر ميلان، تألقه هذا الموسم على المستوى التهديفي، بعد مساهمته في انتصار فريقه على إمبولي، بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة من الكالتشيو.

فراتسي شارك أساسيا في مباراة إنتر وإمبولي، وتمكن من تسجيل الهدفين الأول والثاني، ليعبر لاعب الوسط الإيطالي عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فراتسي هو لاعب الوسط الإيطالي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بين النادي والمنتخب الإيطالي برصيد 6 أهداف، وذلك بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

جدير بالذكر أن النيراتزوري رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي (25)، أما إمبولي فتجمد رصيده عند 11 نقطة بالمركز الحادي عشر.