2024-10-31 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كلّف اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، يوم الخميس، الحكم العراقي لؤي صبحي أديب،مقيماً للحكام في مباراة فريقيّ القادسية الكويتي والاتفاق السعودي ضمن دوري أبطالكأس الخليج للأندية في جولته الثانية.

وستقامالجولة الثانية لمنافسات دوري أبطال كأس الخليج للأندية في دولة الكويت في الخامسمن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويستضيفملعب محمد الحمد في دولة الكويت مباراة القادسية والاتفاق يوم الثلاثاء الموافق 15تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة 5:45 مساءً.

يذكرأن فريق نادي دهوك يمثل الأندية العراقية في أبطال كأس الخليج للأندية.